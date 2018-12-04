Руководство ČEZ и профсоюзы не пришли к согласию относительно зарплат

Руководство чешского энергетического гиганта ČEZ и профсоюзы большинства компаний, входящих в состав холдинга, до сих пор не договорились о повышении зарплат в этом секторе в 2019 году. Примерно 80 сотрудников ČEZ в связи с этим во вторник, 4 декабря, организовали акцию протеста перед штаб-квартирой этого крупнейшего поставщика электроэнергии, расположенной в пражском районе Михле.

Недовольство политикой энергокомпании в отношении размера оплаты труда выразили также сотрудники непосредственно в АЭС Темелин и Дукованы. В пятницу, 14 декабря, проведение акции протеста в Хомутове планируют профсоюзы «Северо-чешских шахт», которыми также владеет ČEZ. Следующие переговоры о повышении уровня окладов запланированы на ближайший четверг.