Руководство армии ЧР заменит танки и истребители

Руководством армии были сформированы профессиональные команды, которые занимаются вопросами закупки танков и истребителей для чешской армии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Чешской Республики Алеш Опата. Через несколько лет армия должна будет заменить используемые в настоящее время самолеты Т-72 и Gripen. Необходимые инвестиции составят порядка нескольких миллиардов крон.
Алеш Опата подчеркнул, что необходимо неустанно следить за развитием военной техники и технологий в связи с постоянно меняющейся политической ситуацией в мире. По его словам, планы по обновлению парка военной техники рассчитаны до 2030 года.
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