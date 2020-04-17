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Руководить миссией ЕС в Мали будет чешский генерал

Тимур Кашапов
17-04-2020
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С 12 июня новым командующим миссии Евросоюза EUTM (European Union Training Mission Mali) по обучению и тренировке вооруженных сил Мали станет бригадный генерал Франтишек Ридзак. О назначении чешского генерала сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

53-летний Ридзак последние четыре года возглавлял европейское Агентство коммуникационных и информационных систем. В рамках миссии, которая призвана оказывать помощь в восстановлении малийских вооруженных сил, способных обеспечить долгосрочную безопасность страны и консультировать власти по вопросам реформирования армии, в Мали может быть выслано до 120 чешских военных. В настоящее время в этой стране служит вооруженный отряд Армии ЧР, который занимается охраной командного пункта миссии и военного лагеря в Куликоро, в 60 км к северо-востоку от столицы Бамако.

 
 
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