Рождественское обращение президента ЧР

В четверг, 26 декабря, президент Чешской Республики Милош Земан по традиции поздравил граждан страны с Рождеством и приближающимся Новым годом. Свою речь глава государства начал с оптимистичной ноты, напомнив о важных юбилеях (например, о тридцатилетии «бархатной» революции), затем перешел к успехам и достижениям прошедшего года. Милош Земан отметил низкий уровень безработицы, экономический рост, повышение средней заработной платы и пенсий. Обратил внимание президент в своем обращении и на недостатки, в частности, заявил, что чешская юстиция слишком медлительна и решение простейших вопросов непозволительно затягивается из-за чрезмерной бюрократии. Также глава страны осудил низкие темпы строительства, причем как в жилого, так и дорожного, подчеркнув, что Чехия отстает от других стран Европы по количеству новых шоссе и магистралей.

Президент подробно остановился на экологическом вопросе, заявив, что он лично не уверен в том, что решающим фактором глобального потепления является деятельность человека, и предостерег от последствий полного перехода на возобновляемые источники энергии. Милош Земан признался, что чувствует себя «еретиком» в дебатах об изменении климата, которые, по его мнению, становятся новой религией современности, отметив, что на протяжении миллионов лет на планете чередовались периоды потепления и похолодания.

Президент Чехии выразил опасение, что под влиянием мер по защите климата Европейский Союз превратится в музей под открытым небом за счет понижения уровня жизни людей, и отметил, что не хотел бы, чтобы в Европе возобладал так называемый «зеленый бюджет», когда экологическим проектам отдается предпочтение перед всеми другими.