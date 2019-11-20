Рождественские елочные шары в помощь незрячим

И в этом году посетители пражских рождественских и новогодних ярмарок смогут купить елочные игрушки, в производстве которых участвовали незрячие. Полученные за украшения деньги будут направлены в благотворительный фонд Чешского Радио «Светлушка».

Мероприятие проходит в шестой раз, до сих пор таким образом удалось пополнить бюджет организации, помогающей слабовидящим и незрячим, на сумму 1,47 миллиона крон. Ярмарка на Вацлавской площади стартует 29 ноября.

Стеклянные елочные шары для «Светлушки» будут продаваться по цене 100 крон.