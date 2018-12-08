Рождественская Прага ожидает самый большой наплыв туристов из Германии, России и Великобритании

Лорета Вашкова
08-12-2018
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В период Адвента, Рождества и под конец года в Прагу приедут прежде всего туристы из Европы, предполагает туристическое агентство Prague City Tourism. Согласно прогнозу агентства, в декабре текущего года чешскую столицу могло бы посетить около 700 000 гостей.

Превалировать среди интуристов, по всей видимости, будут, как сообщила пресс-секретарь агентства Барбора Груба, немцы, россияне и британцы. Все более излюбленным местом проведения зимних праздников и каникул Прага становится также для украинцев.

 
 
 
 
 
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