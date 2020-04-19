Ровно месяц назад в Чехии из-за эпидемии нового коронавируса ввели обязательное ношение защитных масок

Прошел месяц с момента, когда по распоряжению правительства страны, стремящегося затормозить распространение эпидемии нового коронавируса, в Чехии было введено повсеместное обязательное ношение защитных масок (повязок, платков, шарфов), закрывающих дыхательные рот и нос. Специалисты рекомендовали данную меру, чтобы воспрепятствовать распространение инфекции людьми, которые уже являются носителями вируса, но не знают об этом, так как, например, заболевание COVID-19 у них находится в стадии инкубационного периода или же проходит без каких-либо признаков.

Промышленно изготовленные защитные маски и респираторы в Чехии являлись в тот момент остро дефицитным товаром, их не хватало даже медикам, поэтому в чешских семьях взялись за шитье повязок в домашних условиях. Чтобы обеспечить максимальное количество людей защитными средствами за изготовление защитных повязок также взялись команды добровольцев в самых разных уголках страны, а также и швейные мастерские театров.

Большое количество масок раздается гражданам абсолютно бесплатно.

По последним официальным данным, в Чехии к воскресенью, 19 апреля, выявлено 6657 заразившихся коронавирусом граждан (с субботы было выявлено три новых случая), от COVID-19 скончался 181 пациент (новых летальных исходов не зарегистрировано), выздоровело 1235 граждан.