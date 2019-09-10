Ровно 100 лет назад была в состав Чехословакии официально включена территория Закарпатья

Эва Туречкова
10-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ровно 100 лет назад был подписан между странами Антанты и новообразованной республикой Австрия так называемый Сен-Жерменский договор, на основе которого в состав Чехословакии официально вошла территория Закарпатской Украины, в то время уже оккупированная чехословацкими и румынскими войсками.

Так называемая «Подкарпатская Русь» являлась автономной частью Чехословакии вплоть до марта 1939 года.

Мирное соглашение, подписанное 10 сентября 1919 года, являлось составной частью Версальской системы послевоенного урегулирования.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 