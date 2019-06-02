Рост зарплат в Чехии все еще высок

Ирина Ручкина
02-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По мнению аналитиков, рост средней заработной платы в первом квартале 2019 года остается относительно высоким. Некоторые экономисты ожидают увеличения номинальной средней заработной платы более чем на 7% из-за повышения минимальной заработной платы и увеличения количества государственных служащих.

Однако есть и другие мнение - ряд специалистов считает, что рост средней зарплаты в первом квартале 2019 будет ниже, чем в четвертом квартале 2018 года, что вызвано изменениями в сфере промышленности и частном секторе. Чешское статистическое управление опубликует данные о средней заработной плате в первом квартале 2019 года во вторник, 4 июня.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 