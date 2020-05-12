Рост заражения коронавирусом в Чехии стабилизировался на отметке менее 80 новых случаев в сутки

В течение последних 11 дней количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Чехии составляет менее 80 в день. Всего в стране на 12 мая обнаружено 8177 человек, инфицированных коронавирусом нового типа. В стране было проведено более 314 000 тестов.

За время эпидемии 283 ковид-положительных человека скончалось, 4 738 выздоровели. В течение месяца количество летальных исходов среди пациентов с Covid-19 составляет, в основном, менее 10 в сутки. 8 мая скончалось четверо ковид-позитивных больных, 9 мая – трое, 10 мая – также трое.

Больше всего зараженных обнаружено в Праге – 1847 человек. В Моравско-Силезском крае выявлено более 3000 инфицированных. В пересчете на 100 тысяч населения наиболее пострадал Карловарский край – 145,5 случаев.