Рост российских продаж Škoda в ноябре составил 43%

В России в ноябре было продано 8188 автомобилей Škoda, что на 43% больше, чем годом ранее. Всего за 11 месяцев 2018 года продажи чешской марки на российском рынке составили 73 275 машин, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, рыночная доля Škoda выросла с 3,9% до 4,5%, по этому показателю компания заняла седьмое место в списке самых популярных автобрендов России. Самой популярной маркой концерна остается лифтбек Rapid, который разошелся тиражом в 3,7 тыс. единиц (рост на 37%). За ним идут Octavia (2,2 тыс. машин, рост на 19%) и внедорожник Kodiaq (2 тыс. машин, рост в 7,5 раз).