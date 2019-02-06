Рост промышленного производства замедляется

Лорета Вашкова
06-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Oбъем промышленного производства в Чешской Республике в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на три процента. Рост производства отмечается уже пятый год подряд, однако в межгодовом сопоставлении он замедлился. В декабре данный показатель сократился на 1,4%, тогда как в ноябре подскочил на 4,8%.

Однако с учетом более низкого числа рабочих дней в декабре, на который приходится ряд официальных государственных праздников, в межгодовом сопоставлении объем промышленного производства вырос на 1,8%. Данные в среду предоставило Чешское статистическое управление.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 