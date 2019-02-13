Рост потребительских цен в Чехии в январе составил 2,5%

Лорета Вашкова
13-02-2019
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Потребительские цены в Чехии в январе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, повысились на 2,5%. Рост потребительских цен в предыдущем месяце составил 2%. По данным Чешского статистического управления, подорожало жилье, алкогольные напитки и табачные изделия. Стоимость некоторых продуктов питания и безалкогольных напитков, наоборот, снизилась по сравнению с прошлым годом.

Аренда жилья по сравнению с январем минувшего года в среднем повысилась на 3,8%. Тарифы на услуги централизованного снабжения водой в Чешской Республике - на 2,6%, электроэнергию на 8,2%, горячую воду и отопление на 3,8%.

 
 
 
 
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