Рост потребительских цен в Чехии в январе составил 2,5%

Потребительские цены в Чехии в январе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, повысились на 2,5%. Рост потребительских цен в предыдущем месяце составил 2%. По данным Чешского статистического управления, подорожало жилье, алкогольные напитки и табачные изделия. Стоимость некоторых продуктов питания и безалкогольных напитков, наоборот, снизилась по сравнению с прошлым годом.

Аренда жилья по сравнению с январем минувшего года в среднем повысилась на 3,8%. Тарифы на услуги централизованного снабжения водой в Чешской Республике - на 2,6%, электроэнергию на 8,2%, горячую воду и отопление на 3,8%.