Рост объемов чешского экспорта за 2019 г. может составить до 2,5%

По прогнозу Союза промышленности и транспорта, рост объемов чешского экспорта к концу текущего года составит от двух до 2,5%, что в денежном исчислении составляет около 3,7 – 4,5 триллионов крон.

В 2020 году аналитики ожидают рост экспорта на два процента, что составит около 4,6 триллионов крон. Информационному агентству ЧТК об этом сообщил директор секции экономической политики Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Богуслав Чижек.

По мнению Чижека, замедление темпов роста международной торговли объясняется более низким экономическим ростом европейских государств и неуверенностью в сфере этой торговли, прежде всего из-за торговой политики США.