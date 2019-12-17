Рост объемов чешского экспорта за 2019 г. может составить до 2,5%

По прогнозу Союза промышленности и транспорта, рост объемов чешского экспорта к концу текущего года составит от двух до 2,5%, что в денежном исчислении составляет около 3,7 – 4,5 триллионов крон.
В 2020 году аналитики ожидают рост экспорта на два процента, что составит около 4,6 триллионов крон. Информационному агентству ЧТК об этом сообщил директор секции экономической политики Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Богуслав Чижек.
По мнению Чижека, замедление темпов роста международной торговли объясняется более низким экономическим ростом европейских государств и неуверенностью в сфере этой торговли, прежде всего из-за торговой политики США.
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