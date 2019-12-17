Архив передач

Рост объемов чешского экспорта за 2019 г. может составить до 2,5%

Лорета Вашкова
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу Союза промышленности и транспорта, рост объемов чешского экспорта к концу текущего года составит от двух до 2,5%, что в денежном исчислении составляет около 3,7 – 4,5 триллионов крон.

В 2020 году аналитики ожидают рост экспорта на два процента, что составит около 4,6 триллионов крон. Информационному агентству ЧТК об этом сообщил директор секции экономической политики Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Богуслав Чижек.

По мнению Чижека, замедление темпов роста международной торговли объясняется более низким экономическим ростом европейских государств и неуверенностью в сфере этой торговли, прежде всего из-за торговой политики США.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 