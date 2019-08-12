Рост инфляции в июле составил 2,9%

Потребительские цены в Чехии в июле в межгодовом исчислении повысились на 2,9%, в июне - на 2,7%. Рост цен обусловлен несколькими факторами – повышением расходов на жилье (аренды на 4% и цен на электроэнергию на 10,7%, газа на 3,6%), а также подорожанием овощей и мяса.

Стоимость овощей за указанный период повысилась на 34,1%. Картофель подорожал по сравнению с 2018 годом примерно на 60%. Повысилась и стоимость страховки на 4,2%. Снизились, по сравнению с 2018 годом, цены на топливо.

При этом аналитики предполагали, что рост инфляции в июле составит 2,8 процента. Об этом информировало Чешское статистическое управление. По сравнению с предыдущим месяцем, рост цен составил 0,4%. Это связано с летним отдыхом и турами, которые подорожали на 24,8%.