Рост инфляции обусловлен подорожанием жилья

Потребительские цены в Чехии, в межгодовом сравнении «август 2017 – август 2018» выросли на 2,5%. В июле инфляционный показатель составлял 2,3%. Как подчеркивают специалисты, главной причиной такого развития ситуации является стоимость жилья, которая также растет.

По данным Чешского статистического управления, подорожал в Чехии также транспорт, билеты на культурные мероприятия. Выросли цены в сфере гостиничного сервиса. Грядет также подорожание всех видов энергии.