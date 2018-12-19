Рост числа заключенных в Чехии впервые после многих лет остановился

Лорета Вашкова
19-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Рост числа заключенных в Чешской Республике в текущем году впервые после многих лет остановился. В тюрьмах в настоящее время отбывает наказание около 20000 человек, a показатель переполненности камер составляет 104%. Об этом сообщил генеральный директор Тюремной службы Петр Догнал, информировавший о планах по строительству новой тюрьмы.

Цель Тюремной службы – добиться того, чтобы в каждом отдельном крае была бы минимум одна тюрьма, чтобы можно было сохранить связи между заключенными и их семьями, а также друзьями, у которых зачастую нет средств на дорогу в более отдаленные от места их жительства места. Потеря возможности общения с родственниками и друзьями отрицательно влияет на осужденного, затрудняя процесс его ресоциализации и увеличивая риск превращения в рецидивиста.

Проект так называемой открытой тюрьмы, стартовавший в 2017 году в Иржице Нимбургской области, является успешным. Планируется его расширение. До сих пор в Иржице отбывало наказание 78 осужденных лиц, ни один из них не совершил повторного преступления.

Лорета Вашкова
19-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 