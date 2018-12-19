Рост числа заключенных в Чехии впервые после многих лет остановился

Рост числа заключенных в Чешской Республике в текущем году впервые после многих лет остановился. В тюрьмах в настоящее время отбывает наказание около 20000 человек, a показатель переполненности камер составляет 104%. Об этом сообщил генеральный директор Тюремной службы Петр Догнал, информировавший о планах по строительству новой тюрьмы.

Цель Тюремной службы – добиться того, чтобы в каждом отдельном крае была бы минимум одна тюрьма, чтобы можно было сохранить связи между заключенными и их семьями, а также друзьями, у которых зачастую нет средств на дорогу в более отдаленные от места их жительства места. Потеря возможности общения с родственниками и друзьями отрицательно влияет на осужденного, затрудняя процесс его ресоциализации и увеличивая риск превращения в рецидивиста.

Проект так называемой открытой тюрьмы, стартовавший в 2017 году в Иржице Нимбургской области, является успешным. Планируется его расширение. До сих пор в Иржице отбывало наказание 78 осужденных лиц, ни один из них не совершил повторного преступления.