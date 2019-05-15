Рост чешской экономики замедлился

Ирина Ручкина
15-05-2019
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Чешская экономика замедлила свой годовой рост до 2,5%, что на 0,1% меньше по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. По мнению экспертов, это связано, в первую очередь, с предварительной оценкой внутреннего валового продукта, опубликованной Чешским статистическим управлением. В квартальном выражении ВВП увеличился на 0,5%. В наибольшей степени росту ВВП способствовали экспортный спрос на чешские товары, а также повышение покупательной способности чешский семей.

Экономическое развитие было зафиксировано в таких областях как обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительная отрасль. По сравнению с первым кварталом 2018 года уровень занятости в первом квартале текущего года повысился на 1,4%.

 
 
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