Рост чешской экономики во втором квартале составил 2,7%

Чешская экономика во втором квартале снизила темпы роста до 2,7% по сравнению с началом 2019 г., когда этот показатель составил 2,8%. Такие выводы делает Чешское статистическое управление на основании первых расчетов за указанный период ВВП, который в межгодовом сравнении вырос на 0,6%.

Рост ВВП был обеспечен, прежде всего, за счет повышения внутреннего потребительского спроса и увеличения экспорта. «Положительную динамику продемонстрировали все отрасли экономики, прежде всего торговля, сфера общественного питания и гостиничного обслуживания. Также удачным этот период оказался для промышленности», – сообщает сотрудник Чешского статистического управления Владимир Клемент. При этом продолжается снижение роста инвестиций.