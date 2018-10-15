Рост чешской экономики в 2018 г. снизится до 3,6%

По прогнозам Экономической палаты ЧР, из-за дефицита трудовых ресурсов на производственных предприятиях рост чешской экономики в 2018 г. снизится и составит 3,6%, что существенно ниже июньского прогноза, когда эксперты ожидали в текущем году роста на 4,2%. В 2019 г. эксперты предсказывают дальнейшее снижение – до 3,3%.

По расчетам Экономической палаты, к июню 2019 г. недостаток ресурсов на рынке труда Чехии достигнет полумиллиона человек. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории Чешской Республики. Чешские работодатели все чаще в поисках сотрудников обращаются не в Бюро по трудоустройству ЧР, которое не в состоянии удовлетворить их спрос, а в частные агентства по подбору персонала.