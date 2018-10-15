Рост чешской экономики в 2018 г. снизится до 3,6%

Катерина Айзпурвит
15-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозам Экономической палаты ЧР, из-за дефицита трудовых ресурсов на производственных предприятиях рост чешской экономики в 2018 г. снизится и составит 3,6%, что существенно ниже июньского прогноза, когда эксперты ожидали в текущем году роста на 4,2%. В 2019 г. эксперты предсказывают дальнейшее снижение – до 3,3%.

По расчетам Экономической палаты, к июню 2019 г. недостаток ресурсов на рынке труда Чехии достигнет полумиллиона человек. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории Чешской Республики. Чешские работодатели все чаще в поисках сотрудников обращаются не в Бюро по трудоустройству ЧР, которое не в состоянии удовлетворить их спрос, а в частные агентства по подбору персонала.

Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: AxelHH, Public Domain

Многомиллиардные инвестиции EPH в возобновляемые источники энергии

Тема развития альтернативных источников энергии является актуальной для ряда чешских инвесторов.

Hamé и Vitana сольются в единое предприятие

Два крупных чешских производителя пищевой промышленности – Hamé и Vitana, собственниками которых является норвежская компания Orkla,…
Иллюстративное фото: nattanan23 / Pixabay, CC0

Ипотеки для богатых

Чешские ипотечные банки начали с понедельника руководствоваться новыми рекомендациями Чешского национального банка, ужесточив правила…
Далее об этом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 