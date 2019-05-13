Рост цен на продукты питания замедлился

Антон Каймаков
13-05-2019 oбновлено
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Рост цен на продукты питания в чешских магазинах розничной торговли, по сравнению с мартом, замедлился, составив 2,8%. В стране подорожали овощи, но подешевело спиртное (на 0,2%), яйца (на 10,5%) и сахар (на 30,8%). Информацию опубликовало Чешское статистическое управление.

На ценах продуктов питания негативно отражается подорожание автомобильного топлива, выражающееся 4%.

 
 
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