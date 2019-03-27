Россия обвинила в предвзятости постпреда Чехии при ОЗХО Яну Рейнишову

Россия обвинила чешского представителя Яну Рейнишову (в российских СМИ – Рейнисова) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в том, что она «принимает сторону Запада». «Деятельность на председательском посту Постоянного представителя Чехии при ОЗХО Яны Рейнисовой вызывает серьезные вопросы. Вопреки возложенным на Председателя Исполсовета обязанностям соблюдать нейтралитет и способствовать сближению позиций, она предпочитает открыто отстаивать точку зрения западной группы стран во главе с США», – говорится в комментарии МИД РФ, на который обращает внимание издание Deník N.

Пресс-секретарь МИД Чехии Михал Бухачек в комментарии изданию сообщил, что заявления России не соответствуют действительности. По его словам, Рейнишова исполняет функции председателя исполнительного совета ОЗХО как непредвзятый и надежный сотрудник. «Критика со стороны России имеет ясную цель и не подкреплена аргументами. Утверждения, перечисленные в заявлении российской стороны, не имеют под собой правдивой основы», – сообщил сайту Deník N Михал Бухачек. «Госпожа постпред Рейнишова – опытный дипломат, которого высоко ценят; она работает согласно инструкциям МИД ЧР», – подчеркнул он.

Предполагаемую связь Рейнишовой с Западом Москва рассматривает в контексте расследования химических атак в Сирии и отравления в Британии двойного агента Сергея Скрипаля. МИД РФ заявляет, что Рейнишова намеренно отклонила предложение России о дополнении списка веществ, попадающих под контроль Конвенции по запрещению химического оружия. «Яна Рейнисова не имела права посещать американские химические объекты в Колорадо от лица всех восточноевропейских стран, а недопуск туда российских специалистов говорит о том, что в Вашингтоне не хотят, чтобы Москва проверяла выполнение обязательств США по уничтожению химоружия».