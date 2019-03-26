Россия инициирует новый раунд переговоров по недвижимости в Чехии

Эва Туречкова
26-03-2019
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Российский МИД вновь вызвал посла Чешской Республики Витезслава Пивоньку из-за ситуации вокруг недвижимости, которую использует российская сторона в Праге, сообщает чешское издание Е15 со ссылкой на ТАСС.

Согласно источнику, российское внешнеполитическое ведомство предлагает провести в самое ближайшее время новый раунд переговоров о правовом статусе четырех домов, предоставленных Чехословакией СССР для проживания там дипломатов и сотрудников посольства.

Напомним, что по информации чешской газеты Deník N, указанные квартиры пересдаются российским представительством третьим лицам.

 
 
 
 
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