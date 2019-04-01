Российского посла в Чехии во второй раз за две недели вызвали в МИД ЧР

Посол РФ в Праге Александр Змеевский во второй раз за две недели был вызван в МИД ЧР. В пятницу его принял лично министр иностранных дел Томаш Петршичек. Информацию подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Ржегак, отказавшись сообщить подробности.

По информации Deník N, Петршичек в ходе встречи заявил, что он требует от российского посольства как можно быстрее разрешить ситуацию, связанную с одним из сотрудников диппредставительства Александр Терентьев, который оказался замешан в скандале со сдачей в аренду предназначенных для дипломатов квартир. Министр выступил за то, чтобы Москва отозвала дипломата.

Томаш Петршичек также указал Александру Змеевскому на то, что российский МИД необоснованно критикует чешского представителя при Организации по запрещению химического оружия Яну Рейнишову. Москва ранее обвинила ее в том, что она «принимает сторону Запада».