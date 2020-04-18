Российское посольство в Праге заявило о смене прописки

По сообщению ресурса Aktualne.cz, МИД Чехии от российского посольства в Праге была получена нота, в которой сообщается о смене дипломатическим представительством своего официального адреса. Теперь главное здание Посольства Российской Федерации находится на Коруновачни улице, где уже длительное время гражданам России и чешским туристам предоставляются консульские услуги. Российское дипломатическое представительство, таким образом, избежало необходимости указывать в качестве своего официального адреса площадь, которая с февраля текущего года несет имя убитого в Москве в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова (старое название площади – Под каштанами). Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова подтвердила смену официального адреса Посольства Российской Федерации в Праге.

«Борис Немцов был ученым, вице-премьером Российской Федерации, либеральным политиком, выступавшим против войны в Украине и защищавшим права человека. В то время, когда под угрозой оказались демократия, гражданские права, гражданское общество, свобода СМИ, а нередко речь идет и об угрозе жизни, просто необходимо напоминать о таких людях, как Борис Немцов», – подчеркнул 27 февраля, в 5-летнюю годовщину гибели Бориса Немцова, во время официальной церемонии открытия таблички с новым названием площади мэр Праги Зденек Гржиб.

6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу переименования пражской площади заявила: «Мотивация властей чешской столицы, решивших назвать одну из площадей Праги именем Бориса Немцова в знак поддержки российской оппозиции, абсолютно абсурдна и не поддается никакому логическому объяснению». По ее мнению, речь идет о попытке оказать влияние на внутриполитические процессы в другом государстве», что «противоречит нормам международного права».