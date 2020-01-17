Российский студент и анархист Игорь Шевцов отказался от плана взыскать с чешского государства 1,4 миллиона крон за незаконное пребывание в следственном изоляторе

Игорь Шевцов, бывший студент-этнолог пражского Карлова университета, отказался от требования, предъявленного им чешскому государству, выплатить 1,4 миллиона крон (чуть более 55 тысяч евро) за незаконное пребывание в следственном изоляторе. Истец отозвал жалобу против судебного вердикта, констатировавшего истечение срока давности для подачи дополнительных финансовых претензий.

Напомним, что изначально анархист Игорь Шевцов обвинялся в участи в нападении на дом министра обороны Чехия (попытка поджога), что вовсе не было доказано полицией, и в порче государственного имущества, когда он на мобильный телефон снимал спрейеров, расписывавших протестными лозунгами стены СИЗО в пражском районе Рузине. Во время следствия бывший студент этнологии провел в следственном изоляторе три месяца. Изначально за участие в акции анархистов Игорь Шевцов был приговорен к выдворению из Чехии. Позже данное наказание было заменено трехлетним запретом на участие в демонстрациях, а потом и вовсе отменено. За признанное судом незаконное заключение в СИЗО и уголовное преследование, Министерство юстиции Чехии принесло извинения и признало за Игорем Шевцовым право на получение компенсации в размере 360 тысяч крон (почти 14 тысяч евро). Присужденная компенсация Игоря Шевцова не удовлетворила, чем и была мотивирована подача новых заявлений в суд. Последняя поданная анархистом жалоба ныне была отозвана в полном объеме.