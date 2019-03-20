Российский МИД высказал послу Чехии недовольство из-за сообщений в чешских СМИ

Российский МИД в среду высказал послу Чехии Витезславу Пивоньке свое недовольство по поводу, с точки зрения российской стороны, «неоправданных обвинений», прозвучавших в связи с информацией о неправомерном использовании Посольством РФ в Чехии недвижимости, находящейся в собственности ЧР.

Напомним, что в чешских СМИ недавно появилась информация, согласно которой российское представительство в Праге пересдает квартиры в собственности чешского государства, предназначенные для проживания дипломатов и сотрудников Посольства, третьим лицам. По данным чешского издания Deník N, российское посольство получило право на пользование ими на неограниченный срок времени еще до бархатной революции.