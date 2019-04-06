Российский историк Андрей Зубов стал почетным доктором университета им. Масарика в Брно

Университет им. Масарика в Брно присвоил российскому историку Андрею Зубову степень почетного доктора «за выдающиеся научные заслуги, развитие человеческого познания и активное участие в жизни общества».

В своей речи на торжественном заседании 5 апреля Андрей Зубов напомнил о «Русской акции» президента Масарика и поделился размышлениями о том, как преодолеть «регресс свободы», вернуть на европейский путь развития Россию и Беларусь и помочь дестабилизированной Украине.

Андрей Зубов – востоковед, религиовед, политолог, доктор исторических наук, публицист. В марте 2014 года он был уволен из МГИМО за критику политики Кремля и аннексии Крыма, после чего университет им. Масарика предложил российскому ученому место. Андрей Зубов отказался от переезда в Брно на постоянной основе, но некоторое время преподавал в вузе.