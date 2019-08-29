Российский дипломат, причастный к скандалу со сдачей в аренду квартир, покинул Чехию

Тимур Кашапов
29-08-2019
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Министерство иностранных дел ЧР подтвердило, что российский дипломат Aлександр Терентьев, причастный к скандалу со сдачей в аренду квартир, предназначенных для проживания дипломатов, покинул Чехию. Это подтвердил глава ведомства Томаш Петршичек в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что квартиры, которые являются собственностью Чешской Республики, переданные в пользование диппредставительству России, посольство вразрез с межправительственными договорами сдавало в аренду, в том числе туристам. По информации издания Deník N, отзыв Терентьева стал результатом переговоров по данному вопросу между Томашем Петршичеком и российским посольством.

 
 
 
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