Российский дипломат, причастный к скандалу со сдачей в аренду квартир, покинул Чехию

Министерство иностранных дел ЧР подтвердило, что российский дипломат Aлександр Терентьев, причастный к скандалу со сдачей в аренду квартир, предназначенных для проживания дипломатов, покинул Чехию. Это подтвердил глава ведомства Томаш Петршичек в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что квартиры, которые являются собственностью Чешской Республики, переданные в пользование диппредставительству России, посольство вразрез с межправительственными договорами сдавало в аренду, в том числе туристам. По информации издания Deník N, отзыв Терентьева стал результатом переговоров по данному вопросу между Томашем Петршичеком и российским посольством.