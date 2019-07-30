Российский дипломат, причастный к незаконной сдаче в аренду квартир, покинет Чехию

Российский дипломат Aлександр Терентьев, причастный к скандалу со сдачей в аренду квартир, предназначенных для проживания дипломатов, покинет Чехию. Об этом во вторник сообщил сервер Deník N со ссылкой на сообщение А. Терентьева. МИД Чехии и посольство РФ в Праге отказались от комментария данной ситуации.

Квартиры, которые являются собственностью Чешской Республики, переданные в пользование диппредставительству России, по информации портала, посольство вразрез с межправительственными договорами сдавало в аренду также туристам.

Терентьев покинет Чехию в августе. Как сообщает Deník N, это является результатом переговоров по данному вопросу между главой внешнеполитического ведомства ЧР Томашем Петршичеком и российским посольством. Т. Петршичек сообщил изданию Deník N, что «вопрос еще решается дипломатическим путем, и он верит в его быстрейшее и позитивное разрешение».