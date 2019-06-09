Российские спортсменки побеждают в Брно

В выходные, 8 и 9 июня, на юге Чехии в городе Брно, в рамках этапа Гран-при по художественной гимнастике, проходит Международный турнир среди юниоров “Tart Cup". В субботу, 8 июня, россиянки выиграли золото в командном зачете. Лала Крамаренко, Ольга Карасева и София Погорелова с большим отрывом опередили гимнасток Израиля и США. В индивидуальном многоборье первое место заняла Ольга Карасева.

В воскресенье, 9 июня, россиянка Дарья Трубникова заняла первое место в многоборье по художественной гимнастике.