Российские авиаперевозчики вновь могут летать в Чехию, но только до 7 июля

Чешская сторона вновь разрешила российским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в Прагу и другие города страны, а Россия позволила перелеты самолетов чешской национальной авиакомпании ČSA над своей территорией из Праги в Сеул. Однако договоренность будет действовать лишь до 7 июля. До этого момента чешскому и российскому транспортному ведомству предстоит решить длительный спор по поводу платы за использование воздушного пространства.

Министерство транспорта Чешской Республики заявило, что ограничение для полетов «Аэрофлота» и других авиакомпаний российской прописки в Чехию связаны с «односторонним решением Министерства транспорта Российской Федерации ограничить право чешской авиакомпании ČSA осуществлять перелет над сибирской частью России при выполнении рейсов между Прагой и Сеулом». Данный шаг чешская сторона считает нарушением существующих между странами договоренностей. Ответом на это стало введение ограничений для российских авиаперевозчиков.