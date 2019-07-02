Российские авиаперевозчики отменили часть рейсов в Чехию

В пражском аэропорту скопились десятки человек, которые не могут вылететь в Россию. 2 июля 2019 года «Аэрофлот» отменил часть рейсов между Москвой и Прагой. Лоукостер «Победа» сообщил агентству ТАСС, что с 4 июля прекращает рейсы из Москвы в Карловы Вары.

На табло пражского аэропорта «Рузыне» указано об аннулировании рейсов четырех рейсов «Аэрофлота» Москва – Прага – Москва. Два рейса «Аэрофлота» между столицами сохраняются. По сообщению авиакомпании, туда будет перенаправлена часть пассажиров отмененных рейсов. Рейс «Уральских авиалиний» Екатеринбург – Прага – Екатеринбург остается в сетке прилетов и отлетов.

Агентство ČTK выясняет подробности в Управлении гражданской авиации Чешской Республики.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник, сообщает: «В Праге решили ограничить полеты самолетов российских авиакомпаний в Чехию в связи с тем, что были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"», – сообщил источник. Речь идет об отказе согласовать транссибирский перелет Прага – Сеул.

«Как пояснил источник, чешская сторона сократила число рейсов "Аэрофлот" после того, как не смогла договориться с российскими партнерами. Данная ситуация, по мнению источника, вскоре должна измениться. Ведется интенсивная работа между российским и чешским министерствами по согласованию частоты выполняемых национальными авиаперевозчиками рейсов», – пишет ТАСС.