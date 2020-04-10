Российская сторона хочет получить демонтированный в Праге памятник Коневу; СК РФ возбудил уголовное дело

Министр обороны Российской Федерации Шойгу обратился в министерство обороны Чешской Республики с просьбой передать российской стороне памятник маршалу Коневу. По решению администрации пражского района Прага-6 в пятницу, 3 апреля, памятник был снят с постамента на площади Интербригады. На данный момент статуя временно помещена в депозитарий, после чего станет частью экспозиции «Музея памяти XX века».

Сергей Шойгу направил письмо своему чешскому коллеге, министру обороны ЧР Лубомиру Метнару, в котором сказано, что российская сторона хочет, чтобы демонтированный памятник был передан России. Пресс-секретарь Минобороны ЧР Ян Пейшек подтвердил получение письма, на которое был дан ответ, что ведомство не может передать РФ памятник, поскольку он ему им не принадлежит. «Речь не идет о военном захоронении. Памятник является собственностью района Прага-6», — пояснил Ян Пейшек.

Российская Федерация неоднократно выражала протест против демонтажа памятника. В пятницу, 10 апреля, Следственный комитет РФ официально сообщил о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге не останется без ответа. «Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений», – сообщила Захарова в ходе брифинга 9 апреля.

Глава администрации шестого района Праги Ондржей Коларж призвал чешское дипломатическое ведомство ответить на действия российской стороны. В связи с конфликтом по поводу памятника 8 апреля министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек вызвал в МИД посла РФ Александра Змеевского.