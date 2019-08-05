Российская ассоциация «Военные мемориалы» подала иск на Минобороны Чехии

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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Как сообщает издание Deník N, российская ассоциация «Военные мемориалы», занимающаяся уходом за захоронениями иностранных военных на территории РФ, подала в московский суд иск на Министерство обороны Чехии, обвиняя ведомство в клевете. Российская ассоциация таким образом прореагировала на утверждение сотрудника Министерства Павла Филипека, что «Военные мемориалы» расхитили средства на восстановление кладбища чехословацких легионеров во Владивостоке.

В конце 2018 г. в интервью «Радио Свобода» Филипек сообщил, что в 2003–2004 гг. Чехия направила 5 млн крон на восстановление могил во Владивостоке, однако средства были украдены, а Ассоциация провела реконструкцию некачественно.

Глава отделения международных связей ассоциации Евгений Гребнев заявил, что средства были использованы по целевому назначению. Гребнев также добавил, что иск будет направлен и против «Радио Свобода», на сайте которого опубликовано интервью.

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