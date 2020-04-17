Архив передач

Роман Вилл переходит в «Трактор»

Тимур Кашапов
17-04-2020
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Голкипер сборной Чехии Роман Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором». Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний голкипер защищал цвета шведского «Регле». В 34 играх регулярного чемпионата он пропускал в среднем 2,12 шайбы за матч и отражал 92,2% бросков. Также Вилл привлекался в национальную команду для участия в Евротуре. В 2019 году хоккеист был признан лучшим вратарем чешской Экстралиги.

 
 
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