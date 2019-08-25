Роль Брежнева в блокбастере об Александре Дубчеке исполнит Жерар Депардье

Словацкая киностудия Leca Production готовится к съемкам полнометражной картины «Человеческое лицо», посвященной судьбе политика Александра Дубчека – центральной фигуры Пражской весны 1968 г. Возглавит съемки известный хорватский режиссер Лордан Зафранович, работающий также в Чехии. Исполнитель главной роли пока не известен. На роль Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева создатели ленты пригласили знаменитого французского актера Жерара Депардье. По словам продюсеров, переговоры прошли успешно, и контракт с артистом уже подписан.

Создатели намерены точно придерживаться исторических фактов. Бюджет картины превышает 10 млн евро, и она станет одной из самых дорогих лент словацкого кинематографа. Фильм создается под патронажем премьер-министра Словакии Петра Пеллегрини и его чешского коллеги Андрея Бабиша, который родился в Братиславе. Премьера блокбастера намечена на 2021 г., когда со дня рождения Александра Дубчека исполняется ровно сто лет.