Финская рок-группа The Rasmus выступит в Праге в рамках турне, посвященного 15-летию альбома Dead Letters, который принес коллективу всемирную известность и собрал большое количество разнообразных наград и премий, в том числе премию за лучший клип от MTV.

The Rasmus – одна из самых успешных финских групп, сформированная в 1994 году в Хельсинки Лаури Юлененом, Ээро Хейноненом, Паули Рантасалми и Ярно Лахти.