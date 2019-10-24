Финская рок-группа The Rasmus выступит в Праге в рамках турне, посвященного 15-летию альбома Dead Letters, который принес коллективу всемирную известность и собрал большое количество разнообразных наград и премий, в том числе премию за лучший клип от MTV.
The Rasmus – одна из самых успешных финских групп, сформированная в 1994 году в Хельсинки Лаури Юлененом, Ээро Хейноненом, Паули Рантасалми и Ярно Лахти.
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