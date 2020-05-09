РФ согласна начать переговоры с Чешской Республикой в соответствии с соглашением 1993 года

Российская сторона объявила о согласии провести переговоры с Чехией в соответствии с Соглашением о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой, заключенным в 1993 году. Об этом сегодня на официальном сайте объявило Посольство РФ в Праге.
По словам министра иностранных дел Томаша Петршичека, Чешская Республика попросила провести переговоры для выяснения разногласий по поводу демонтажа пражского памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом глава МИДа ЧР сообщил во вторник, 5 мая. В ходе переговоров министр Томаш Петршичек хочет обсудить и ряд других вопросов.
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