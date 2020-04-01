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Резкое похолодание в Чехии: в горных районах зарегистрировано менее – 20°C

Лорета Вашкова
01-04-2020
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Утро 1 апреля выдалось в Чехии крайне холодным. Согласно данным Чешского гидрометцентра (ČHMÚ), новые температурные рекорды для этого дня в примерно 06:00 зарегистрированы более чем на трети чешских метеорологических станций.

Температура воздуха на низменности колебалась в пределах от – 5 до – 9°C, в горных районах столбик термометра показывал и менее – 20 градусов Цельсия. В предыдущие дни в Чехию переместился холодный атмосферный фронт, ночью погода прояснилась, ветер утих, а в некоторых местах появился снежный покров.

«В Крконоше вернулась зима с температурой ниже – 20°C, на Шумаве было еще холоднее, до – 18°C, неподалеку от Квилды Прахатицкой области зарегистрировано лишь –17,6°C», – сообщила Чешскому информагентству ČTK сотрудница чешско-будейовицкого филиала Гидрометцентра Эва Плашилова.

 
 
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