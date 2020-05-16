Архив передач

Режим открытия границ ряда государств с Германией будет решаться на следующей неделе

Лорета Вашкова
16-05-2020
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В Германии на следующей неделе состоится международная конференция по вопросу открытия границ с участием представителей десяти государств, в которые граждане Германии чаще всего ездят отдыхать.

Контроль на границах с Чехией и еще с тремя соседними государствами в данном время осуществляется силами этих стран. Правительство Чешской Республики в последний раз приняло решение о продлении пограничного контроля со своей стороны на границе с Германией до 13 июня. Об этом сообщило информагентство ЧТК 16 мая.

 
 
 
 
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