Режим открытия границ ряда государств с Германией будет решаться на следующей неделе

В Германии на следующей неделе состоится международная конференция по вопросу открытия границ с участием представителей десяти государств, в которые граждане Германии чаще всего ездят отдыхать.
Контроль на границах с Чехией и еще с тремя соседними государствами в данном время осуществляется силами этих стран. Правительство Чешской Республики в последний раз приняло решение о продлении пограничного контроля со своей стороны на границе с Германией до 13 июня. Об этом сообщило информагентство ЧТК 16 мая.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу