Режим ЧП в Чехии продлен до 30 апреля

Правительство ЧР приняло решение о продлении режима ЧП в стране до четверга, 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Ранее Палата депутатов Чешской Республики одобрила продление ЧП до конца апреля. Данное решение было принято несмотря на то, что премьер ЧР Андрей Бабиш просил продлить его до 11 мая.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Чехии 12 марта было введено чрезвычайное положение, запрещены массовые мероприятия и закрыты границы. Позже в стране был объявлен карантин.