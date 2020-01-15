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Ревизоры: Профилактические механизмы не срабатывают, чешские дети свободно приобретают сигареты через интернет

Антон Каймаков
15-01-2020
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Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция Чехии обеспокоена результатами проверки онлайн-магазинов на предмет соблюдения запрета продажи сигарет и иных табачных изделий гражданам младше 18 лет. В 100% случаев во время контрольных закупок дети-фигуранты смогли приобрести запрещенный для них товар. Ни один из 11 онлайн-магазинов не выполнил все предписанные требования по проверке возраста заказчика и получателя товара.

 
 
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