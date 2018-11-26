Реувен Ривлин примет Милоша Земана

Президент ЧР Милош Земан и его израильский коллега Реувен Ривлин в понедельник проведут встречу в Иерусалиме. Как предполагается, политики обсудят возможности экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере туризма, перспективы израильско-палестинских отношений. Чехия намерена приобрести в Израиле военные радары, однако подписание договора о контракте в размере 3,5 млрд крон (136 млн евро) откладывается. Чешская Республика в свою очередь поставляет в Израиль автомобили Škoda и тягачи Tatra.

Во второй половине дня Земан выступит с речью в Кнерссете, израильском парламенте, и станет таким образом первым чешским политиком, которому будет предоставлена такая возможность.

Глава Чехии начал свой визит с возложения цветов к могиле основоположника идеологии сионизма Теодора Герцля, а также со встречи с чешскими предпринимателями. М. Земан пробудет в Израиле до среды.