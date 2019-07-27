Реставраторы начали работы по устранению граффити с Карлова моста

Реставраторы в субботу приступили к первым работам по устранению граффити с Карлова моста. Надпись на опору старинного памятника архитектуры в середине июля нанесли немецкие туристы – спрейеры. Пражский суд приговорил нарушителей к году тюремного заключения условно, штрафу в 120 тыс. крон (4,5 тыс. евро) с каждого, в который входят также расходы по устранению надписи, депортации и запрету на въезд в Чехию в течение пяти лет.

Специалисты обещают, что черно-синяя надпись площадью два на пять метров исчезнет с Карлова моста до 15 августа.