Respekt: чехословацкая госбезопасность StB вела досье на Дональда Трампа

Нынешним президентом США Дональдом Трампом в прошлом интересовалась чехословацкая госбезопасность (StB), которая в сотрудничестве с чехословацкой разведывательной службой завела на него специальное досье с целью выяснить связи его семьи с правительственными и другими влиятельными кругами. StB получала от информаторов сведения о семье Трампа, его предпринимательской деятельности и амбициях стать президентом. Об этом сообщает вышедший в понедельник, 29 октября, еженедельник Respekt, получивший информацию в сотрудничестве с ежедневной британской газетой The Guardian.

По данным Respekt, пристальное внимание StB привлек брак Трампа с его первой женой, уроженкой Чехословакии Иваной Зелничковой. Досье Ивана на супругу Трампа завели в отделе госбезопасности в Готвальдове (ныне город Злин) через год после свадьбы в апреле 1978 г. По прошествии года вся первичная информация была передана разведке, которая занималась внедрением нелегальных агентов за рубежом. В первые годы слежки источником информации чехословацкой госбезопасности стал прежде всего отец Иваны Милош Зелничек.

Более конкретная информация начала поступать в спецслужбы в 1980-е годы, когда StB, кроме сведений от Зелничека, начала получать информацию еще от четырех информаторов. Большинство из них были лично знакомы с Иваной или с кем-нибудь из членов ее семьи. О том, что супруга американского предпринимателя Д. Трампа была объектом пристальной слежки чехословацких спецслужб, ранее сообщали и другие чешские СМИ.