Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ

План администрации пражского района Ржепорые, подтвержденный во вторник вечером членами местного законодательного собрания, создать на своей территории «мемориальное место, посвященное жертвам Пражского восстания в мае 1945 года из рядов Русской освободительной армии» вызвал возмущение у российского посольства. На сайте дипломатического представительства по этому поводу был опубликован комментарий.

Кроме упоминания о том, что солдаты РОА, как сказано в тексте – «в разное время входили в состав подразделений Вермахта и СС», в комментарии также выражено недоумение «что такие инициативы получают поддержку в стране, пережившей ужасы Лидиц и Лежаков», чьих жители были уничтожены после успешного покушения чехословацких патриотов на исполняющего обязанности имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. В комментарии также выражены ожидания выполнения „международных обязательств, в том числе по Уставу ООН и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.».

Напомним, что со стороны МИД Чехии по поводу планов администрации Прага-Ржепорые, после обращения Radio Prague – International, 26 ноября был получен комментарий следующего содержания: «Чешская Республика соблюдает и будет соблюдать свои международные правовые обязательства, тем не менее, в данном случае мы обязаны подчеркнуть, что речь идет об инициативе районной администрации…

Роль военнослужащих Русской освободительной армии действительно спорная, однако, по нашему мнению, это скорее тема для дискуссии историков. Вопрос можно обсудить, например, на площадке «Чешско-российского дискуссионного форума». Что же касается Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, то она касается уголовного права, которое никто под сомнение не ставит; конвенция однозначно никому не запрещает ставить кому-либо памятники.

Если мэр, городской совет или другой орган городского самоуправления принимает подобное решение, то это действительно входит в его полномочия. Наша роль в таких случаях - чисто консультативная, например, мы можем предупредить местную администрацию о возможных международных последствиях такого шага».