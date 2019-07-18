Решение о кандидате Чехии на пост еврокомиссара будет принято до конца августа

Решение о кандидате Чехии на пост еврокомиссара в следующий состав Еврокомиссии будет принято правительством страны до конца августа. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Он также сообщил, что кабинет все еще ожидает подтверждения того, будет ли следующий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивать на том, чтобы каждая страна представила двух кандидатов на выбор. Бабиш при этом напрямую не поддержал нынешнего чешского еврокомиссара Веру Йоурову, отметив лишь, что она проделала большую работу на своем посту за последние пять лет.