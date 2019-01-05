Решается судьба «Славянской эпопеи»

Коалиционное правительство Праги обсуждает вопрос о размещении художественного цикла Альфонса Мухи «Славянская эпопея». Для этого была создана специальная рабочая группа, первые результаты могут быть известны к концу января 2019 года.

Пражская мэрия уже давно планирует построить отдельное здание для «Славянской эпопеи» – именно на этом условии Альфонс Муха завещал свое творение городу. Предыдущее руководство столицы постановило, что картины будут размещены в новом здании пражского Лапидария в выставочном комплексе Голешовице, однако нынешнее коалиционное правительство заявило, что это лишь один из возможных вариантов.