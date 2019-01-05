Решается судьба «Славянской эпопеи»

Ирина Ручкина
05-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Коалиционное правительство Праги обсуждает вопрос о размещении художественного цикла Альфонса Мухи «Славянская эпопея». Для этого была создана специальная рабочая группа, первые результаты могут быть известны к концу января 2019 года.

Пражская мэрия уже давно планирует построить отдельное здание для «Славянской эпопеи» – именно на этом условии Альфонс Муха завещал свое творение городу. Предыдущее руководство столицы постановило, что картины будут размещены в новом здании пражского Лапидария в выставочном комплексе Голешовице, однако нынешнее коалиционное правительство заявило, что это лишь один из возможных вариантов.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 