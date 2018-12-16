Ренессанс кооперативного жилья

В Чехии вновь оживает система кооперативного жилищного строительства, что позволяет обзавестись собственными квартирами семьям, которым сложно получить ипотечный кредит в необходимом объеме. Для переезда в новое жилище, в случае кооператива, семьям достаточно внести лишь треть стоимости своей квартиры. Остальное сплачивается в виде ежемесячных взносов на протяжении нескольких десятилетий. Партнерами при реализации современных проектов кооперативного строительства в Чехии являются уже не государство, а крупные девелоперские компании.